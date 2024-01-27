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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 21:32 Güncelleme: 27.01.2024 - 21:32
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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte bir süredir aralıklarla etkili olan kar ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle il merkezinde 13, Akyaka'da 6, Arpaçay'da 19, Digor'da 9, Kağızman'da 40, Sarıkamış'ta 17, Selim'de 6 ve Susuz ilçesinde ise 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle bölgedeki çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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