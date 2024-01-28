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        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına götürülüyor

        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar, kamyonlar ile şehir dışına taşınıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 12:37
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        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar kamyonlarla şehir dışına götürülüyor
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        Kars'ta cadde ve sokaklarda biriken karlar, kamyonlar ile şehir dışına taşınıyor.

        Kars Belediyesi karla mücadele ekipleri, beyaza bürünen kentte yayaların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışması başlattı.

        Çalışma yapılan yolları ulaşıma kapatan ekipler, hummalı şekilde cadde ve sokaklardaki buz ve karları topluyor. Toplanan karlar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına götürülüyor.

        Kağızman ilçesinde de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde kar temizleme çalışması başlattı.

        Kaldırım ve caddelerde biriken karlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına gönderiliyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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