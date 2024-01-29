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        Sarıkamış'ta "Oz Büyücüsü" çocuk oyunu sergilendi

        Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sarıkamış ilçesinde çocuklarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:27
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        Sarıkamış'ta "Oz Büyücüsü" çocuk oyunu sergilendi
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        Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sarıkamış ilçesinde çocuklarla buluştu.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat himayelerinde kurulan Kars Belediyesi Tiyatro Topluluğu Sarıkamış ilçesinde sahne aldı.

        Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, tiyatro topluluğunun ilk oyunu olan "Oz Büyücüsü" sahnelendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, ilçedeki çocukların tiyatro ile buluşmasının çok önemli olduğunu söyledi.

        Kızılok, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizi kültür sanat ve spor faaliyetleriyle zaman zaman buluşturuyoruz. Bu manada Kars Belediyemize ait tiyatro topluluğuna teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarınız devam ediyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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