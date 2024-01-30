Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 23 Ocak'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.

Ekipler, tipi sebebiyle yolun tekrar kapanmaması için genişletme çalışmasını sürdürüyor.

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