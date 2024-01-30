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        Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:50
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        Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla 23 Ocak'ta araç trafiğine kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

        Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu açtı.

        Ekipler, tipi sebebiyle yolun tekrar kapanmaması için genişletme çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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