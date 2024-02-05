Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak hamile kadın Ş.T'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tuzluca ilçesinden sevk edilen sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köye gidemedi. Kars tarafından köye giden yolun açık olması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sarıbulak köyünde rahatsızlanan 9 aylık hamile kadın Ş.T'yi hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

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