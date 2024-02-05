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        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın Kars'tan giden sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 21:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:48
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        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
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        Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın Kars'tan giden sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        İlçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Sarıbulak köyünde rahatsızlanan 9 aylık hamile kadın Ş.T'yi hastaneye götüremeyen yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        Tuzluca ilçesinden sevk edilen sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle köye gidemedi. Kars tarafından köye giden yolun açık olması nedeniyle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak hamile kadın Ş.T'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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