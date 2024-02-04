Kars'ın 2 bin 500 rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması yapılıyor

Ekipler, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düşen bölgede, yer yer 1,5 metreye varan karla kaplı güzergahlarda dozer, greyder ve rotatif araçlarla karla mücadele çalışması yapıyor.

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