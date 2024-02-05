Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:16 facebook

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