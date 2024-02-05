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        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu

        Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:16
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        Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde, şüphe üzerine yolculardan Y.N'nin (31) valizinde arama yapıldı.

        Şüphelinin valizinde 9 mm çapında mekanizma ve otomatik tabancaya dönüştürülmüş silah, ruhsatsız tabanca, tabancaları otomatik silaha dönüştüren 2 mekanizma ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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