Kars'ta bir yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, otobüsle seyahat eden bir yolcunun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kağızman Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde, şüphe üzerine yolculardan Y.N'nin (31) valizinde arama yapıldı.
Şüphelinin valizinde 9 mm çapında mekanizma ve otomatik tabancaya dönüştürülmüş silah, ruhsatsız tabanca, tabancaları otomatik silaha dönüştüren 2 mekanizma ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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