Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı

Kars ve Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars ve Ağrı’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.

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