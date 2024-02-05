Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
Kars ve Ağrı'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.
Kars ve Ağrı’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.
Kars ve Ağrı’da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Aralıklarla etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma kapandı.
Kara yolunda araçların geçişine izin vermeyen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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