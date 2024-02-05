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        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olacak

        KARS Barosu Başkanı Avukat Fettah Çapkurt, evde tabancayla intihar ettiği öne sürülen Berna Karabulut'un (13) 3 yıl sonra aile meclisinin kararıyla öldürüldüğünün ortaya çıktığı olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çapkurt, gizlilik kararı getirilen dosyada delillerin toplanmasının ardından açılacak olan kamu davasının takipçisi olacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 18:08 Güncelleme: 05.02.2024 - 18:10
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        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olacak
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        KARS Barosu Başkanı Avukat Fettah Çapkurt, evde tabancayla intihar ettiği öne sürülen Berna Karabulut'un (13) 3 yıl sonra aile meclisinin kararıyla öldürüldüğünün ortaya çıktığı olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çapkurt, gizlilik kararı getirilen dosyada delillerin toplanmasının ardından açılacak olan kamu davasının takipçisi olacaklarını söyledi.

        Olay, 21 Aralık 2021'de Kağızman ilçesi Karabağ köyünde meydana geldi. Berna Karabulut'un evde bulunan ruhsatsız tabanca ile kendini başından vurduğu ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Berna Karabulut'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Karabulut'un cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, Berna'nın intihar ettiğini ileri sürdü.

        Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı´nca, JASAT personelinden oluşan müşterek özel ekip kuruldu. Dosya kapsamındaki delillerin yeniden incelenmesi ve elde edilen yeni bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; Berna Karabulut'un babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı. Gözaltındaki aile, ilk başta kızlarının intihar ettiğini iddia etti. Ancak daha sonra, verilen ifadelerde Berna Karabulut'un, ailenin aldığı kararla `namus meselesi´ bahanesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden baba M.K. ve ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne F.K. ve diğer ağabeyi M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        `MUHTEMELEN KAMU DAVASI AÇILACAK´

        Kars Baro Başkanı Avukat Fettah Çapkurt, olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hizmet binasındaki toplantıda soruşturmanın gizli yürütüldüğünü söyleyen Baro Başkanı Avukat Fettah Çapkurt, olaya ilişkin yargı süreciyle ilgili kamuoyuna açıklama yapma gereği duyduklarını bildirdi. Soruşturmanın halen devam ettiğini belirten Çapkurt, "Soruşturma gizli olarak yürütülmekte. Deliller toplandıktan sonra soruşturma makamınca ilgililer hakkında muhtemelen kamu davası açılacaktır ve bu davayı gerek Çocuk Hakları gerekse Kadın Hakları Komisyonumuz müdahalede bulunacaktır. B.K.´nin ölümüyle ilgili gizli kalan detayların ortaya çıkarılması yönündeki çalışmalarımız olacaktır, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi bildirmek istiyorum" diye konuştu.

        'İntihar etti' denilen Berna Karabulut'un aile içi şiddetle katledildiğini söyleyen Kars Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Avukat Eylem Anlı ise "Basına da yansıdığı şekliyle Kağızman'a bağlı Karabağ köyünde 2021 yılında kız çocuğu B.K'nin yaşamını yitirdiği vahim olayla ilgili Baromuz Çocuk Hakları Komisyonunca açıklamayı kamu oyuna yapma gereği hasıl olmuştur. 13 yaşındaki B.K.´nın 2021 yılındaki yaşamını yitirdiği olayla ilgili önceleri kız çocuğunun evlerindeki ruhsatsız tabanca ile başına ateş etmek suretiyle intihar ettiği öne sürülmüş ise de soruşturma makamınca soruşturmanın genişletilerek delillerin yeniden değerlendirilmesi sonucu 13 yaşındaki kız çocuğu B.K.´nın aile içi şiddetle katledildiği iddiasına ilişkin kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan deliller ortaya çıkmıştır. Gözaltına alınan B.K.´nın babası ve ağabeyi isnat edilen suç nedeniyle Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, annesi diğer iki kardeşi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştır" dedi.

        `HUKUKİ SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ´

        Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurgulayan Kars Barosu Kadın Hakları Komisyon Başkanı Avukat Şeyda Boy ise "Maalesef vahim nitelikteki bir olayla karşı karşıyayız. Yaşamını yitiren B.K. ile ilgili yargı süreci şu anda soruşturma aşamasındadır. Soruşturma tamamlanıp kamu davası açıldığında Çocuk Hakları Komisyonumuzla birlikte Kadın Hakları Komisyonumuzca davaya müdahalede bulunarak B.K.´nın ölümüyle ilgili tüm hususların ortaya çıkarılması için hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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