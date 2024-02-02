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        Kars'ta bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi tutuklandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kız çocuğunun 3 yıl önce ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:43 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:43
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        Kars'ta bir kız çocuğunun ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi tutuklandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kız çocuğunun 3 yıl önce ölümüyle ilgili babası ve ağabeyi “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçeye bağlı Karabağ köyünde 21 Aralık 2021'de intihar ettiği iddia edilen B.K'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kurulan özel ekip tarafından B.K'nin babası M.K. (65), annesi F.K. (59), kardeşleri İ.K. (36), M.K. (18) ve B.K. (16) gözaltına alındı.

        Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen aile fertlerinden baba M.K. ile ağabeyi İ.K. tutuklandı, anne F.K. ve ağabeyleri M.K. ile B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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