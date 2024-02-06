Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 1'i kadın 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 21:16 Güncelleme: 06.02.2024 - 21:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta olumsuz hava şartları nedeniyle kara saplanan araçta mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 1'i kadın 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kentte yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Susuz ilçesinden Yaylacık köyüne giden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin iş makineleri desteğinde ulaştığı ve donma tehlikesi geçiren vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

        Tedavilerinin tamamlanmasının ardından köylerine götürülen 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Öte yandan, bölgedeki birçok köy ve bazı şehirlerarası kara yollarında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan açıklama
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Depremzede Ayşe teyze: Cenazeleri bulduğumuza şükrettik
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        Taksiciyi vahşice öldüren caniye istenen ceza belli oldu!
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        "Beni sevmeyebilirsiniz ama Hatay'ı sevin"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        Bahçeli: Yeni bir hayatın müjdesi verilmiştir
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması

        Benzer Haberler

        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Kars, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de depremlerde hayatını kaybedenler anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        Depremlerde hayatını kaybedenler Kars, Erzincan ve Iğdır'da anıldı
        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Iğdır'da yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipiden kapandı
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...
        Kars Barosu, Berna´nın töre cinayetine kurban gittiği olayın takipçisi olac...