Kars'ta sebze halinde çıkan yangın hasara yol açtı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerce söndürülerek kontrol altına alındı.

Bir iş yerinin çatısındaki duman ile kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Toptancı Sebze Hali'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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