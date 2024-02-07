Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta sebze halinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 07.02.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta sebze halinde çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta sebze halinde çıkan yangında 4 iş yeri zarar gördü.

        Hüseyin Atak Bulvarı'ndaki Toptancı Sebze Hali'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Bir iş yerinin çatısındaki duman ile kokuyu fark eden esnafın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve ARAS EDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerce söndürülerek kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle 4 iş yerinde hasar oluştu.

        Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Azerbaycan vatandaşları cumhurbaşkanı seçimi için Kars'ta sandık başına git...
        Azerbaycan vatandaşları cumhurbaşkanı seçimi için Kars'ta sandık başına git...
        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencilerine "astronomi ve uzay bilimleri" semineri d...
        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencilerine "astronomi ve uzay bilimleri" semineri d...
        Kar nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
        Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Kars´ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
        Kars´ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
        Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı
        Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı