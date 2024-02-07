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        Kars´ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı

        KARS´ta silah kaçakçılığı yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:10
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        Kars´ta silah kaçakçılarına operasyon: 9 gözaltı
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        KARS´ta silah kaçakçılığı yaptıkları belirtilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmaların ardından Arpaçay ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 29 tim ve 90 personelin katılımıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2´si kurusıkı 10 tabanca, 6 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü, 311 tabanca mermisi, 64 av tüfeği fişeği ve 1 kasatura ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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