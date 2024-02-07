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        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencilerine "astronomi ve uzay bilimleri" semineri düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "astronomi ve uzay bilimleri" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:43
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        Sarıkamış'ta ilkokul öğrencilerine "astronomi ve uzay bilimleri" semineri düzenlendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik "astronomi ve uzay bilimleri" semineri gerçekleştirildi.

        İzmir'den gelen astronom Duygu ve Murat Esendemir, Sarıkamış 29 Eylül İlkokulu toplantı salonunda slayt gösterimi eşliğinde öğrencilere uzay, gezegenler, astronot ve astronom hakkında bilgi verdi.

        Duygu Esendemir, burada yaptığı konuşmada, bu tarz organizasyonlarla gök bilimi ve uzay bilincini oluşturmak istediklerini belirtti.

        Öğrencilerin ilgisine dikkati çeken Esendemir, "Burada çocuklarımıza uzayın gizemini anlatmak, hayal güçlerini oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz de çok ilgi gösterdiler. İnşallah bu etkinlikleri daha da geniş kapsamlı yapacağız." dedi.

        Etkinlik koordinatörü Saltuk Buğrahan Budak da astronomi ve uzay bilimini ilkokuldan başlamak suretiyle bölgedeki genç kuşaklara bu tür etkinliklerle anlatacaklarını, Sarıkamış’ta bir uzay gözlem evi kurmak istediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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