Kar nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu açıldı.
Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu açıldı.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.
Ulaşıma açılan güzergahta ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.
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