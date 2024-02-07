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        Kar nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:58
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        Kar nedeniyle kapatılan Kars-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolu açıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları dolayısıyla dün ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

        Ulaşıma açılan güzergahta ekipler, yol genişletme çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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