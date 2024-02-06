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        Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan ve barınma ihtiyacı olan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 22:23
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        Kars'ta kar nedeniyle yollarda mahsur kalan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi
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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan ve barınma ihtiyacı olan 110 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

        Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte, birçok köyde ve bazı şehirlerarası kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kars-Ardahan kara yolunun kar ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılmasının ardından 110 kişi, il merkezi ile Susuz ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi.

        Valilik ve Kaymakamlık koordinesinde çalışma yapan ekipler, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de ulaşıma kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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