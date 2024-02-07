Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yoğun tipi dolayısıyla Iğdır'da 36, Ardahan'da da 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kars, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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