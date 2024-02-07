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        Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Kars, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:43
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        Kars, Iğdır ve Ardahan'da 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Kars, Iğdır ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 328 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Merkezde 20, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 18, Digor'da 8, Kağızman'da 7, Sarıkamış'ta 5, Selim'de 2, Susuz'da ise 20 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Yoğun tipi dolayısıyla Iğdır'da 36, Ardahan'da da 209 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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