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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kars'ta eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:11 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:11
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Kars’ta eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.

        Şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese, 12 ekip, 65 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Yakalanan E.Ö, K.B.Ö, L.Ö ve M.F.Ö'nün adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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