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        Kars'ta araç kullanırken uygulamadan kaçan çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

        Kars'ta araç kullanırken uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 15:34 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:34
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        Kars'ta araç kullanırken uygulamadan kaçan çocuk kovalamaca sonucu yakalandı
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        Kars'ta araç kullanırken uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 15 yaşındaki çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla farklı noktalarda "şok" uygulamalar gerçekleştiriyor.

        Kazımpaşa Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan B.K (15), kullandığı otomobille kaçtı.

        Yaklaşık 4 kilometrelik kovalamaca sonucu Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı'nda yakalanan ve bir kolunun alçıda olduğu görülen B.K. hakkında işlem başlatıldı.

        Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada ise 1 tüfek ele geçirildi.

        Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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