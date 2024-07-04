Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:00 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Vali Ziya Polat, Gazi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yaz aylarında ormanlarda yangınların meydana geldiğine dikkati çekti.

        İlde orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar aldıklarını ifade eden Polat, "Orman yangınlarını engellemek ve yeşil vatanımıza sahip çıkmak için ekim ayına kadar orman girişleriyle ilgili düzenlemeler yaptık." dedi.

        Polat, toplantıda ayrıca kurumların yangın söndürmede kullanılabilecek araç, gereç ve ekipmanlarının, düzenli kontrol edilmesi ve eksiklerinin giderilmesi talimatını verdi.

        Toplantı sonrası orman yangınlarının önlenmesiyle ilgili şu kararlar alındı:

        "Kars'ta bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara, 15 Ekim'e kadar görevli personel hariç girişlerin yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesine, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal ve benzeri) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesine karar verildi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Oğlunu öldüren kişiden şikayetçi olmadılar! Can alan şaka!
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İzmir, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Yıkım kararı için iğrenç pazarlık!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Satın aldığı otomobil başını yaktı: Hem araç ve parasından hem de işinden oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        Seçim arifesinde tartışmalı poz
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        MOSSAD davasında istenen cezalar belli oldu!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Beşiktaş'a sürpriz stoper!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Altın kolyeyi gözüne kestirdi! 'Cesur yürek'in elinde çubuk vardı!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı

        Benzer Haberler

        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
        Kars'ta ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi öldü, 6 koyun telef oldu
        Kars'ta otomobilin çarptığı sürü sahibi öldü, 6 koyun telef oldu
        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi
        Kars'ta "Batı Azerbaycan'a Dönüş Forumu" düzenlendi
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Kars'ta sağanak etkili oldu
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
        Adana'nın sıcağından kaçıp Kars'ta soba başında ısındı
        Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi
        Ardahan'da "Atatürk silüeti"nin oluşumu görüntülendi