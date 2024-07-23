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        Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi

        Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:59
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        Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
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        Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

        Şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz çayır mantarları vatandaşları hem şaşırttı, hem sevindirdi.

        Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken evinde değerlendirenler de oldu.

        Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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