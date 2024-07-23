Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.
Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.
Şehir merkezi ve ilçelerdeki çayırlarda çıkan dev beyaz çayır mantarları vatandaşları hem şaşırttı, hem sevindirdi.
Vatandaşların bir kısmı topladıkları dev mantarları satarken evinde değerlendirenler de oldu.
Yahni Dağı eteklerinde toplanan mantarlardan bazılarının genişliğinin 40 santimetreyi bulduğu görüldü.
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