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        Kars'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar, karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:53 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:53
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        Kars'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar, karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        İlçeye bağlı Çilehane köyüne giden yolcu minibüsünün şoförü Celal Yılmaz, arazide bir vaşak olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

        Görüntülerde minibüsteki vatandaşların seslenmesiyle vaşak bölgeden uzaklaşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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