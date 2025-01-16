Kars'ta nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

İlçeye bağlı Çilehane köyüne giden yolcu minibüsünün şoförü Celal Yılmaz, arazide bir vaşak olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.

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