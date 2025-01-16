DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Kars'ta konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Orta Doğu'nun bu karmakarışık tablosu içerisinde tam da bu dönemde Kürt sorununun çözümünün hem Türkiye'ye hem bölgeye sağlayacağı faydaları gayet iyi biliyoruz ve bu nedenle bizler diyoruz ki Meclis adres olmalıdır." dedi.

Hatimoğulları, partisinin Kars 1. Olağanüstü İl Kongresi'nde, Türkiye'de son günlerde bazı gelişmelerin olduğunu belirterek, "Bir barış süreci mi olacak, bu süreç bir barış sürecine mi evrilecek soruları siz değerli halkımızın en temel gündemi, bunu çok iyi biliyoruz. Şundan emin olun ki bu süreci sadece Kürt halkı izlemiyor, Türkiye'nin batısı, Türkler, Kürtler, Araplar ezcümle burada sayamadığım Türkiye'deki bütün halklar bu süreci izliyor." diye konuştu.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine değinen Hatimoğulları, "Türkiye çok çekti, Türkiye acılar çekti, Kürt halkı acılar çekti, Kürt halkı gençlerini kaybetti, Türk halkı gençlerini kaybetti ve bizim buradaki en büyük muradımız artık bu kan ve gözyaşı dursun, ortak yaşamı birlikte inşa edelim. Evet, bir iç barıştan bahsediliyor, bir Kürt-Türk ittifakından bahsediliyor, bunu DEM Parti olarak biz çok önemsiyoruz, buna çok kıymet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tülay Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Orta Doğu'nun bu karmakarışık tablosu içerisinde tam da bu dönemde Kürt sorununun çözümünün hem Türkiye'ye hem bölgeye sağlayacağı faydaları gayet iyi biliyoruz ve bu nedenle bizler diyoruz ki Meclis adres olmalıdır. Meclis'in adres olabilmesi için bu süreci bütün demokrasi güçlerinin, Parlamento'da temsili bulunan bütün siyasi partilerin güçlü bir sahiplenmesi şarttır ve heyetimiz siyasi partileri gezdiğinde de gördü, bunların bizlere de bilgisini verdi, raporunu iletti ve şunu söylediler, iç siyaset de yani muhalefet de dahil gerçekten toplum, siyasi partiler çözüme hazır. Bu çözüm olmaması için hiçbir sebep yok, yeter ki burada devlet çözüm konusunda ve İmralı'yla diyalog konusunda mevcut olan çizgiyi geliştirmeli ve ilerletmelidir. Bunu yaparsa bu sürece bütün Türkiye halkları hazır, siyasi partiler hazırdır, bu büyük bir olanaktır, bizim için tarihsel bir olanaktır."