Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırıldı

        Kars'taki, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında rastlanan ve Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara turizme kazandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'taki, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Ani Ören Yeri'nde kazı çalışmalarında rastlanan ve Anadolu'daki ilk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağara ziyarete açıldı.

        Arpaçay Nehri'nin geçtiği vadide yer alan, 884-1045 yılları arasında Bagratlılar, 1045-1064 yılları arasında Bizanslıların yönettiği Ani, 16 Ağustos 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından fethedildi.

        Yaklaşık 100 hektarlık alana sahip, tarih boyunca Bagratlı Hanedanlığı, Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü Krallığı, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Ani Ören Yeri'nde geçmişte Hristiyan ve Müslümanlar yan yana yaşadı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) işbirliğinde Ani'de yürütülen kazı çalışmaları, 8 farklı noktada devam ediyor. İlk kaya mescit olduğu değerlendirilen mağarada ise 48 günlük kazı çalışması tamamlandı.

        Giriş merdiveninin de yapıldığı mağara, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurdele kesiminin ardından açılışı yapılarak turizme kazandırıldı.

        Kars Valisi Ziya Polat, açılışta yaptığı konuşmada, Ani Ören Yeri dünya tarihi için çok önemli bir yer olduğunu belirtti.

        İlklerin şehri Ani'nin yüz binlerce ziyaretçi ağırladığını dile getiren Polat, "Ani, ilklerin şehri, Sultan Alparslan Han'ın ilk fetih ettiği topraklar, ilk Türk şehri, ilk Türk mezarlığı, ilk suda doğumun yapıldığı yer. İlklerin şehrine bir ilk daha yakışır diye düşündük Türklerin Anadolu'daki ilk mescidini turizme kazandırmak, Türk tarihine kazandırmak için arkadaşlarımız büyük emek sarf ettiler. Burayı anlatıyoruz anlatmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz burası ayrı bir rota olacak." dedi.

        KAÜ Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan da Ani Ören Yeri'nin Orta Çağ'ın aydınlık yüzü olduğunu belirterek, "Ani sadece Orta Çağ'ın değil yaptığımız kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarttığımız bu mağara gösteriyor ki aynı zamanda İlk Çağ'ların da aydınlık yüzü olmuş. Kalkeolotik çağlardan itibaren yerleşime sahne olmuş ve günümüze varıncaya kadar 5 bin yıllık bir dönem geçirmiş. Ani her ne kadar toprak üstündeki anıtsal eserleri veya toprak altında kazılmayı bekleyen mimarlık eserleriyle ün yapsa da aslında etrafı çeviren sayısını bilemediğimiz belki 100'lerce mağara yerleşimiyle de ilk çağların en önemli kentlerden arasında yer almıştır." diye konuştu.

        - "Anadolu'da Türklerin inşa ettiği ilk mescitle karşı karşıyayız"

        Arslan, kaya mescidin Ani'nin İlk Çağ'larına tanıklık ettiğini dile getirerek, "Konut olarak inşa edildiğimiz bu mağarada 8 mekan mevcut, bir bölümü Bagratlılar döneminde şapele dönüştürülmüş ve 1064 yılındaki Selçuklu fethiyle birlikte de kıble duvarına eklenen mihrap nişiyle mescide dönüştürülmüş. Dolayısıyla Anadolu'da Türklerin inşa ettiği ilk mescitle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Madde bağımlısı katliamı! Can kaybı yükseliyor!
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Putin ile Esed Moskova'da bir araya geldi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Cenaze aracıyla kaza yaptı! Polise İngiltere ehliyeti verdi
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        Fenerbahçe'de hedef orta saha!
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        İklim aktivistlerinin eylemi hava trafiğini durdurdu
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Beslemek için ahıra girdi!
        Beslemek için ahıra girdi!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        İzmir'de korkunç olay! Laf atma cinayeti!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Hüsne'nin 3 çocuğu vardı... Önce darp sonra ölüm!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tete, Panathinaikos'ta!
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Kiliseye zorla girmeye çalışıp pastörü tehdit ettiler!
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        Kongrede alkışlandı dışarıda protesto edildi
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Netanyahu "Refah'ta sivil öldürülmediğini" iddia etti
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Gastriti olanların kaçınması gereken gıdalar!
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
        Kars'ta yağışların ardından arıların oğul verme hareketliliği arttı
        Kars'ta yağışların ardından arıların oğul verme hareketliliği arttı
        Otobüs bagajındaki kıyılmış tütünlerin içinden 6 ruhsatsız tabanca çıktı
        Otobüs bagajındaki kıyılmış tütünlerin içinden 6 ruhsatsız tabanca çıktı
        Kars ve Diyarbakır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tut...
        Kars ve Diyarbakır'daki silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tut...
        Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
        Kars'ta yağışların ardından "dev mantar" bereketi
        Kars'ta atıl durumdaki 48 bin 500 dekarlık alan üretime kazandırıldı
        Kars'ta atıl durumdaki 48 bin 500 dekarlık alan üretime kazandırıldı