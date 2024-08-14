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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı

        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:15 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:15
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı
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        Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.

        Hisarcıklıoğlu, Ardahan'daki bazı ziyaret ve açılış programlarına katıldıktan sonra Kars'a geldi.

        Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

        Ardından KATSO'ya geçen Hisarcıklıoğlu, beraberindekilerle Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı.

        Merkezde incelemelerde bulunup bilgi alan Hisarcıklıoğlu, Vali Polat, KATSO Başkanı Kadir Bozan ve iş insanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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