TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kars TSO Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından açıldı.

Hisarcıklıoğlu, Ardahan'daki bazı ziyaret ve açılış programlarına katıldıktan sonra Kars'a geldi.

Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Ötüken Senger'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Ardından KATSO'ya geçen Hisarcıklıoğlu, beraberindekilerle Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin açılışını yaptı.