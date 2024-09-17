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        Kars'ta çiftçilere eğitim, ekipman ve hibe desteği

        Kars'ta arı ürünleri eğitimi alan üreticilere sertifikaları ile arıcılık malzemeleri, çiftçilere de ekipman ve hibe desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:56
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        Kars'ta çiftçilere eğitim, ekipman ve hibe desteği
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        Kars'ta arı ürünleri eğitimi alan üreticilere sertifikaları ile arıcılık malzemeleri, çiftçilere de ekipman ve hibe desteği verildi.

        Kentteki Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında "Yüzde 50 Hibeli Makine-Ekipman Dağıtımı ve Arı Ürünleri Eğitimi Sertifika Töreni" düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Ziya Polat, Kars'ın tarım ve hayvancılığın önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Kentin, yaklaşık 1,5 milyon küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Tabii bu kolay olmuyor, bu meraların, yaylaların hayvancılığa açılması, buradaki çiftçilerimizin üretim yapması, ürettiğini maddeye ve ürüne çevirip, iyi fiyata satması önemli. Sadece üretmek yetmiyor, ürettiğimizi raflarda iyi fiyata satmamız lazım. Şükürler olsun Kars'ın hayvanı hem karkas et olarak hem de artık ürün olarak raflarda yer alıyor. Tabii yan tarafta arıcılarımıza verilen eğitim ve eğitim sonrası dağıtacağımız malzemeler var. 2 bin 200 tona yakın bal üretimi yapan bir ilden bahsediyoruz. Balı üretirken, paketleyip marka haline getirip iyi fiyata satmamız lazım."

        AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ise her zaman çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde tarım bu kadar desteklenmiyor, hayvancılık bu kadar desteklenmiyor. Çiftçisinin yanında olan başka bir devlet yok, örneği yok, araştırabilirsiniz. Bugün de bir tarafta hayvancılığı destekliyoruz bir tarafta tarımı destekliyoruz. Her zaman çiftçimizin emrindeyiz, her zaman köylümüzün yanındayız." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak finanse edilen "Arı Ürünleri Eğitim Projesi" kapsamında, Kars merkez ve Kağızman ilçesinde toplam 50 arı yetiştiricisine teorik ve uygulamalı olarak arı ürünleri eğitimleri verdiklerini anlattı.

        Eğitim projesinin 300 bin lira bütçeli olduğunu dile getiren Aydın, "Eğitimi başarı ile tamamlayan yetiştiricilerimize, propolis ızgarası, polen tuzakları, kovan altlığı, ana arı üretim kutusu, ruşet kovan, ana arı ve arı sütü üretme yüksükleri gibi ekipmanların da dağıtımı yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında ise tarıma dayalı yatırımların 15. etap 2023-2024 döneminde 61 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmış olup, 61 proje içerisinde 50 balya makinesi, 6 yem karma ve dağıtma makinesi, 5 yem karma makinesi yer almaktadır. Toplam proje bedeli 17 milyon 730 bin 918 liradır. 58 yatırımcımız projesini tamamlamamış olup hibe ödemeleri hesaplarına aktarılmıştır. Bu yatırımcılarımıza toplamda 8 milyon 865 bin 459 lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan arıcılara sertifikaları ve aracılık malzemeleri dağıtıldı, çiftçilere de ekipman ve hibe desteği verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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