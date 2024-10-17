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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi zirvesi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 19:59 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:59
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        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi zirvesi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sarıkamış ilçesinde Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi beyaza büründü. Selim ilçesinde ise Allahuekber Dağları'nda kar etkili oldu.

        Kar yağışıyla yüksek rakımdaki köyler de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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