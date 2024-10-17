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        Kars'ta coğrafi işaretli "uzun elma"da hasat zamanı

        Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli meyvenin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:46
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        Kars'ta coğrafi işaretli "uzun elma"da hasat zamanı
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        Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen tescilli meyvenin hasadına başlandı.

        İlçede 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma" bahçelerinde hasat yapılıyor.

        Hasatla birlikte tezgahlardaki yerini alan uzun elma, aromasının yanı sıra şekliyle de dikkati çekiyor. Çekirdek bölümünün yıldız şeklinde olması nedeniyle de diğerlerinden ayrılan uzun elmanın kilogramı 40-50 liradan satışa sunuluyor.

        Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, bahçelerde Kağızman'ın uzun elmasının hasadına başlandığını söyledi.

        Uzun elmanın Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirildiğini ifade eden Günday, "Uzun elma üreticilerimiz az, bu nedenle buğday ve arpaya verilen destek uzun elmaya da verilmesi lazım. Uzun elmaya destek verilirse, yetişicilerimiz artacak. Kağızman'da yaklaşık 1300 ağacımız var, bunu 5-6 binlere çıkartmayı düşünüyoruz." dedi.

        Üretici Engin Toper de elmanın kilogramının 40-50 liradan satıldığını belirterek, "Uzun elmada havaların yağışlı olmasıyla iyi kalite yakalandı. Su sıkıntısı olmazsa uzun elma çok güzel olur, raf ömrü de o kadar uzun olur. Soğuk hava deposuna girmeden en dayanıklı olan elma bu. Endemik bir meyve, başka yerde yetişmiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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