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        Kars beyaza büründü, Ağrı'da düşen yıldırımda bir çocuk yaralandı

        KARS'ın Digor ilçesinin Handere mevkisinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 00:17 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:20
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        Kars beyaza büründü, Ağrı'da düşen yıldırımda bir çocuk yaralandı
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        KARS'ın Digor ilçesinin Handere mevkisinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Ağrı'nın Patnos ilçeside yıldırım düşmesi sonucu ise bir çocuk yaralandı, çok sayıda koyun öldü.

        Kars'ta gün boyu etkili olan yağmur gece yarısına doğru yerini kara bıraktı. Bu yıl erken yağan kar, Kars- Iğdır karayolunda etkili oldu. Digor yolu Handere mevkisi lapa lapa yağan karla beyaza büründü. Yolda kara yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonlarına kaydederek bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken kent merkezinde ise yağmur etkili oldu.

        Öte yandan Ağrı'nın Patnos ilçesinde Baltacık köyü kırsalında hayvan otlatan Davut Özalaca (14) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Özalaca Patnos Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özalaca'nın yaralanmasına neden olan yıldırımın çok sayıda koyunun da ölmesine neden olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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