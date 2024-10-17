Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının aniden bastırmasıyla bazı sürücüler hazırlıksız yakalandı.
Kars-Iğdır kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde karla kaplanan yolda sürücüler güçlükle ilerleyebildi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme çalışması başlattı.
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