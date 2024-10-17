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        Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrenciler, köyleri gezip düzenlendikleri çeşitli etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:26 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:26
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        Köy köy gezen üniversite öğrencileri Karslı çocuklarla buluşuyor
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        CÜNEYT ÇELİK - Kars Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören kız öğrenciler, köyleri gezip düzenlendikleri çeşitli etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

        Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Serhat Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan öğrenciler, yaklaşık 4 yıl önce başlatılan sosyal sorumluluk projesiyle köy köy gezerek etkinlik yapıyor.

        Bu zamana kadar 124 köye giden kızlar, son olarak Akyaka ilçesine bağlı Büyük Pirveli köyündeki çocukları ziyaret etti.

        Çocuklarla pasta kesip, uçurtma uçuran üniversite öğrencileri, giydikleri palyaço kıyafetiyle de kırsaldaki çocukları eğlendirdi.

        Ablaları ile resim yapan çocuklar, bu anılarını da mektuba döküp hatıra için kendilerini eğlendiren üniversite öğrencilerine verdi.

        "Çocuk gülerse dünya güler" ve "Oyuncaksız çocuk kalmasın" sloganıyla "Bir Oyuncak da Sen Ver" gönüllü grubundan destek de alan öğrenciler, köydeki çocuklara çeşitli ikramlarda da bulundu.

        - "Çocukların mutluluğunu görmek çok değerli"

        Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden Cemre Yılmaz, AA muhabirine, zaman zaman köylere giderek çocuklara sürpriz yaptıklarını söyledi.

        "Çocukların mutluluğunu görmek çok değerli, ileride anlatacağım anıların olması beni de mutlu ediyor." diyen Yılmaz, bu etkinlikleri sürdürmek istediklerini anlattı.

        Cansu Uğur da çocuklarla keyifli zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Bu etkinlikleri çok seviyorum, ben de köy çocuğuyum bu etkinlikler çok mutlu ediyor. Çocukların mutlu olması beni de çok mutlu etti, umarım bizim köyde de böyle bir etkinlik olur." ifadelerini kullandı.

        Köydeki öğrencileri palyaço kıyafetiyle eğlendiren Yağmur Yılmaz da "Çocukları mutlu etmek hepimizi mutlu ediyor, Serhat Kız Öğrenci Yurdu olarak böyle etkinliklerde çok bulunuyoruz." diye konuştu.

        Gönüllülerden Tuğba Akıncı da çocukların yüzünü güldürmek için köy köy dolaştıklarını anlattı.

        "Kars'ın köylerinde oyuncaksız çocuk kalmasın" diye bir yardım kampanyası başlattıklarını vurgulayan Akıncı, "Bizim geleceğimiz çocuklarımız. Onlara yatırım yapmak, onların gönüllerini hoş etmek aslında geleceği de iyileştirmektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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