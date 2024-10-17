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        Kars'ta 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen sahte pasaport ile yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:52
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        Kars'ta 7 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen sahte pasaport ile yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda il genelinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen yakalandı.

        Üstlerinde sahte pasaport ile sahte ikamet izin belgesi çıkan göçmenler yakalandı.

        Göçmenlerden birine "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 düzensiz göçmen, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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