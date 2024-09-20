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        Sınır şehri Kars'ta "KBRN" afetlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi

        Sınır şehri Kars'taki, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 20.09.2024 - 15:40
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        Sınır şehri Kars'ta "KBRN" afetlerine karşı tatbikat gerçekleştirildi
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        Sınır şehri Kars'taki, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kentte muhtemel KBRN afetlerinden etkilenenlere daha hızlı müdahale edilmesi ve koordinasyonun sağlanması için hastanede tatbikat yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Paşaçayır mevki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çimento fabrikasındaki kimyasal varillerin devrildiği ihbarı yapıldı.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bölgede çevre ve saha güvenlik önlemleri aldı. Koruyucu kıyafet giyen kurtarma personeli, kimyasala maruz kalan 6 kişiye müdahale edip hastaneye sevklerini sağladı.

        Tatbikatın ardından, Hastanenin Başhekim Yardımcısı Samet Kırat, değişen ve gelişen dünyada kimyasal, biyolojik ve nükleer maddelerin sanayi ve birçok alanda kullanıldığını söyledi.

        Tatbikatın başarılı geçtiğini ve bu tür olaylara karşı hastanenin hazır olduğuna dikkati çeken Kırat, "Sınır şehri olarak bu tür olaylara karşı her zaman hazırız. Bunun için de ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarla tatbikat gerçekleştirdik. Hastanede KBRN ünitemiz hazır bulundu ve sevkleri sağlandı." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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