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        Kars'taki otel yangınında kurtarılan Hollandalı turistlerden itfaiyeye teşekkür ziyareti

        Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:02
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        Kars'taki otel yangınında kurtarılan Hollandalı turistlerden itfaiyeye teşekkür ziyareti
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        Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında 24 Eylül'de çıkan yangında, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları kattan kurtarılan 4 turistin Kars Harakani Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

        İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret edip ekiplere teşekkür eden turistler, kurtarıldıkları itfaiye aracının sepetine yeniden binerek personel ile fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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