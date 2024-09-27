Kars'taki otel yangınında kurtarılan Hollandalı turistlerden itfaiyeye teşekkür ziyareti
Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Kars'ta üç gün önce 7 katlı otelde çıkan yangından kurtarılan Hollandalı turistler, itfaiye erlerine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Faikbey Caddesi'ndeki bir otelin 4. katında 24 Eylül'de çıkan yangında, itfaiye ekiplerince mahsur kaldıkları kattan kurtarılan 4 turistin Kars Harakani Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.
İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret edip ekiplere teşekkür eden turistler, kurtarıldıkları itfaiye aracının sepetine yeniden binerek personel ile fotoğraf çektirdi.
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