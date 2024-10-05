Kars'ta çıkan yangında 16 ton ot yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 16 ton ot kül oldu.

Merkeze bağlı Kocabahçe köyünde çiftçilik yapan Perihan Bağlas'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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