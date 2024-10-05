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        Kars'ta çıkan yangında 16 ton ot yandı

        Kars'ta bir kadın çiftçinin samanlığında çıkan yangında 16 ton ot yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:14
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        Kars'ta çıkan yangında 16 ton ot yandı
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        Kars'ta bir kadın çiftçinin samanlığında çıkan yangında 16 ton ot yandı.

        Merkeze bağlı Kocabahçe köyünde çiftçilik yapan Perihan Bağlas'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, köylülerin müdahalesiyle söndürülemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, 16 ton ot kül oldu.

        Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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