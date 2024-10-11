Kağızman Kaymakamı Daştan, esnafı ziyaret etti

Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kaymakam Daştan, bazı kurum amirlerinin katılımıyla İstiklal Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Her zaman halkın yanında olduğunu ifade eden Daştan, "Devlet halkıyla vardır, bizler her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." dedi.