Kars'ta "Bilim Şenliği" sona erdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Destek Programı kapsamında düzenlenen "Sarıkamış Kristal Karlar Diyarında STEAM Bilim Şenliği" sona erdi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücülüğünde ve Sarıkamış Belediyesinin sponsorluğunda Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, 1 bilim söyleşisi, 2 sergi, 2 gözlem etkinliği ve 26 farklı atölyede ilçe merkezi ve köylerden gelen öğrenciler farklı aktivitelerle buluştu.

Şenlikte Kafkas Üniversitesinden öğretim üyeleri, farklı illerin bilim ve sanat merkeziyle Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alanında uzman öğretmenler, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinden yaklaşık 5 bin 600 öğrenciyi bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında buluşturdu.

Bilim şenliğinin kapanışında konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerle dolu dolu 3 gün geçirdiklerini anlattı. Aslantatar, geleceğin teminatı çocukların her alanda çok iyi yetişmesi gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın bilim, teknoloji, sanat, sporla iç içe olması ve nitelikli bireyler olarak yetişmesi, ülkemizi dünya ülkeleri arasında en iyi yere taşıyacaktır. Bu manada bilim şenlikleri gibi organizasyonları çok önemsiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen, emek veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.