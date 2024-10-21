Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Soğukların etkisiyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Digor ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.

Kars'ın Digor ve Sarıkamış ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

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