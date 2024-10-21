Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu
Kars'ın Digor ve Sarıkamış ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.
Kars'ın Digor ve Sarıkamış ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.
Digor ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü.
Karla kaplanan Türkmeşen ve Yemençayır köylerindeki besiciler, hayvanlarını düşük rakımlı bölgelere indirerek otlattı.
Beyaza bürünen köyler, dronla görüntülendi.
Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu. Soğukların etkisiyle bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.