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        Kars'taki 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nde buzlanmalar oluştu

        Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:11
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        Kars'taki 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nde buzlanmalar oluştu
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        Kars'ta 2 bin 237 rakımda bulunan Çalı Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

        Kentte soğuk hava etkili olurken, il merkezi ile Digor ilçesi arasında Hanlar Geçidi mevkisinde yüksek rakımda yer alan Çalı Gölü'nün çevresi karla kaplandı.

        Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölde sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle yer yer buzlanma oluştu.

        Kısmen buzla kaplanan ve etrafı karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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