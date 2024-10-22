Kars'taki 2 bin 237 rakımdaki Çalı Gölü'nde buzlanmalar oluştu

Kısmen buzla kaplanan ve etrafı karla örtülen göl, drone ile görüntülendi.

Endemik bitki türlerinin bulunduğu ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan gölde sıfırın altına düşen sıcaklık nedeniyle yer yer buzlanma oluştu.

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