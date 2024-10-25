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        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:29
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        Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışmasıyla sonucu 1 kişi yaralandı.

        Nurullah Y. idaresindeki 34 KES 304 plakalı otomobil, Kars-Erzurum karayolu Kazantaş köyü mevkisinde Ramazan D'nin kullandığı 23 P 1450 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi, otomobil kullanılmaz hale geldi.

        Kazada otomobil sürücüsü Nurullah Y. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Nurullah Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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