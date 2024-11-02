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        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında

        Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen ve bir çocuğun kazaen öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 09:59 Güncelleme: 02.11.2024 - 09:59
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        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında
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        Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen ve bir çocuğun kazaen öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna 29 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk, av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca ve 300 mermi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, Erdağı'na isabet eden kurşunun hangi silahtan çıktığını belirlemek için olayda kullanılan silahları, Adli Tıp Kurumu (ATK) Balistik Şube Müdürlüğü'ne gönderdi.

        Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobille düğün salonu önüne gelen saldırganın seyir halindeyken iş yerine ve burada bulunanlara ateş edip uzaklaşması sonrası salon önündeki bir kişinin arkasından bir kaç el ateş açması yer aldı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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