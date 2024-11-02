Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla öldüğü saldırı anı güvenlik kamerasında

Kars'ta bir düğün salonuna düzenlenen ve bir çocuğun kazaen öldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna 29 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce yapılan çalışmada, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard disk, av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca ve 300 mermi ele geçirildi.