Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:48 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.

        İlçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Bulut, evinde hayatını kaybetti. Bulut için Küçük Durduran köyü camisinde tören gerçekleştirildi.

        Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi köy camisine getirildi. Bulut'un naaşı, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Maçta heyecan dorukta!
        Maçta heyecan dorukta!
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı
        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu
        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu
        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
        Kars'ta cirit sporcuları atlarını kış sezonuna hazırlıyor
        Kars'ta cirit sporcuları atlarını kış sezonuna hazırlıyor