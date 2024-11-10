Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Bulut, evinde hayatını kaybetti. Bulut için Küçük Durduran köyü camisinde tören gerçekleştirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.

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