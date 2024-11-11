Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi başladı

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi başladı.

        KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

        Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı, müzik dinletisi sunuldu.

        KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Üniversitemiz 30 yıllık geçmişiyle halihazırda 12 fakültesi, 8 meslek yüksekokulu, 21 bin 500 civarı öğrencisiyle ülkemizin Kafkasya'daki iddiasıdır diyoruz. Bölgedeki ülkelere de çeşitli konularda eğitim öğretim faaliyetlerine destek veren konumda bir üniversite olduk." dedi.

        Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş da daha önce Ukrayna Lviv, Antalya, Mardin, Diyarbakır ve Denizli'de düzenlenen kongrenin bu yıl da Kars'ta yapıldığını söyledi.

        Bozkuş, "2011 yılından itibaren düzenlemeye başladığımız kongrelerimizi farklı coğrafyalara taşıdık. Kongrede Ankara, Gazi, Fırat Bayburt, Iğdır, Ardahan üniversitelerimiz ile Ukrayna Lviv Devlet Beden Kültürü ve Spor Üniversitesi de paydaşımız olarak yer alıyor. Kars'ta iki gün boyunca bilim konuşacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kars'ta vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Kars'ta bulunan patlamamış top mermisi imha edildi
        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı
        Büyük Önder Atatürk, Kars ve Erzurum'un ilçelerinde anıldı
        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu
        Kars'ta soğuk hava nedeniyle dereler dondu
        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Kars'ta her gün farklı bir engelli rolüyle dilenen kişinin 19 suç kaydı çık...
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu: