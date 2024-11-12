Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.
Öte yandan soğu hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.
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