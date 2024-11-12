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        Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

        Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:47
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        Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
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        Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

        Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.

        Öte yandan soğu hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.

        Galeri
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