Kars'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi sona erdi

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 7. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi sona erdi.

Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde KAÜ ve Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği işbirliğinde düzenlenen kongreye, Türkiye ve dünyanın birçok üniversitesinden çok sayıda bilim insanı katıldı.

Programda, Prof. Dr. Hatice Paşaoğlu "Egzersizin İnsülin Direnci ve Metabolik Sendorm Üzerindeki Etkisi", Dr. Öğretim Üyesi Hazar Vural Jane "Barış ve Diplomisinin Sürdürülebilir Olmasında Akademinin Rolü", Prof. Dr. Musa Yıldız ise "Ebul Hasan Harakani'den Hoca Ahmet Yesevi'ye Değerler Eğitimi" hakkında konuşma yaptı.