Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 4,20 gram esrar, 6,45 sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

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