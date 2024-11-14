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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:17
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        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, 4,20 gram esrar, 6,45 sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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