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        Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:42
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        Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'da il merkezine, Ağrı ile Tunceli'de ise yüksek kesimlere kar yağdı.

        Kars'ta gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

        Yollar, caddeler ile araçların karla kaplandığı kentte, soğuk hava da etkili oldu.

        Sarıkamış ilçesinde gece başlayan kar gün içinde de etkisini sürdürdü. Ara tatil sonrası dersbaşı yapan çocuklar okul bahçelerinde kar topu oynadı.

        Sarıkamış Kayak Merkezi ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        - Ardahan

        Ardahan’da da kar yağışı etkisini gösterdi.

        İl merkezinde kısa süreli yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

        Şehrin yüksek noktaları da karla kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        Soğuk havanın hakim olduğu şehirde, yüksek rakımdaki yerleşim yerleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Yağışla kenti çevreleyen dağlar da beyaza büründü.

        - Tunceli

        Tunceli’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabaha doğru yüksek kesimlerde kara dönüştü.

        Yağış sonrası Pülümür ve Ovacık ilçelerindeki yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirveleri beyaza büründü.

        Sis bulutuyla kaplanan dağlar, güzel manzaralar oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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