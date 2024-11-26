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        Kars'ta domuz sürüsü arazide görüntülendi

        Kars'ın Selim ilçesinde domuz sürüsü arazide görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:47
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        Kars'ta domuz sürüsü arazide görüntülendi
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        Kars'ın Selim ilçesinde domuz sürüsü arazide görüntülendi.

        Kentte bir süredir hakim olan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek aramaya başlayan domuz sürüsü yerleşim yerine indi.

        İlçeye bağlı Koşapınarı köyü yakınlarından geçen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bir vatandaşın bu sırada domuzlara "Gençler!" diye seslenmesi gülümsetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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