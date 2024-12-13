Kars'taki Selim-Göle kara yolu kış boyunca ulaşıma kapatıldı
Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.
Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı.
Kentte yüksek rakımdaki yollarda tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı.
Kars Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selim-Göle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:
"'Kış programında mücadele dışı yollar' kapsamında bulunan Selim-Göle yolumuzun (Allahuekber Dağı Geçidi) yoğun kar ve tipi nedeniyle 13 Aralık 2024 tarihi saat 17.30 itibarıyla tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır."
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