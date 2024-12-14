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        Kars'ta kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 09:44 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:44
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        Kars'ta kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı
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        Kars'ın Digor ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Mahirbey köyünde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Sürmeli Çalkender'i kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars-Digor kara yolu kapanınca sağlıkçılar, karayolları ekiplerinin nezaretinde köy yoluna kadar gitti.

        Sağlık ekibi, İl Özel İdaresi ekiplerinin de çalışmasıyla köye ulaştı.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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